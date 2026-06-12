El cielo de A Coruña sorprende con un pilar solar al atardecer: esta es la causa

El cielo de A Coruña ofreció ayer al atardecer un espectáculo natural debido a un fotometeoro conocido como pilar solar o pilar de luz, un efecto óptico que generó numerosas miradas hacia el horizonte.

Según explica el delegado de la AEMET en Galicia, Francisco Infante, se trata de un fenómeno atmosférico asociado a la interacción de la luz solar con nubes altas: "Es un fotometeoro o fenómeno óptico atmosférico, relacionado con la puesta del sol y la presencia de nubes de tipo alto". "Es un fotometeoro denominado pilar solar o pilar de luz. Se produce al amanecer o al atardecer cuando los rayos del sol inciden en los cristalitos de hielo de nubes altas", concretó.

Este efecto se origina cuando el sol se encuentra bajo en el horizonte y su luz interactúa con cristales de hielo presentes en nubes tipo cirros, que reflejan y dispersan la luz formando esa característica columna luminosa vertical.

Aunque no es un fenómeno especialmente frecuente, sí puede darse en condiciones atmosféricas concretas, cuando coinciden la presencia de estas nubes altas y la posición adecuada del sol.

El resultado fue una estampa inusual en el cielo de A Coruña, que convirtió el atardecer en un espectáculo visual destacado.