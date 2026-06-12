Los Cantones, en A Coruña, incorporan un banco circular delante de la Fundación Barrié

Las obras de remodelación de los Cantones, en A Coruña, continúan avanzando a buen ritmo tanto en el Cantón Grande como en el Cantón Pequeño y Entrejardines. Especialmente en la zona del Obelisco, donde ya puede apreciarse cómo el nuevo mobiliario urbano y los distintos servicios van tomando forma.

Una de las últimas incorporaciones ha sido el banco circular situado frente a la Fundación Barrié. Este nuevo elemento, con acabado en piedra e integrado con una jardinera, ya ha comenzado a ser utilizado por algunos coruñeses y coruñesas, que aprovecharon la tarde soleada y las altas temperaturas de este viernes para descansar unos minutos en él.

Nuevas actuaciones

El pasado lunes se inició una nueva fase de trabajos que permitirá transformar de forma integral la plaza de Mina. Los cambios comenzarán a apreciarse en las próximas semanas a medida que avancen las obras. La actuación prevé conectar la calle Compostela con el Cantón Pequeño mediante un recorrido peatonal más seguro y accesible.

La calzada entre Sánchez Bregua y la plaza de Mina se adaptará en el acceso y salida del Cantón Pequeño para delimitar un carril por sentido para la circulación del tráfico rodado, al igual que en el conjunto de los Cantones.

Por otra parte, y en esta fase de las obras, en el lado de los Jardines de Méndez Núñez también se dará continuidad al nuevo tramo de carril bici bidireccional que se está construyendo a lo largo de los Cantones y que sustituirá al recorrido anterior —habilitado de forma provisional durante la pandemia y que contaba con carriles segregados a ambos lados de los Cantones—.