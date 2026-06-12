La ola de calor africano llena las playas de A Coruña

Ya lo dice el refrán: "Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo". Después de un inicio de junio con temperaturas bastante frescas, el sol y el calor vuelven a A Coruña con la llegada de una masa de aire africano.

A pesar de que la temporada de baño arranca oficialmente el lunes con la incorporación del servicio de socorrismo, muchos coruñeses han decidido acercarse a los arenales de la ciudad a disfrutar de este caluroso viernes.

Lo cierto es que las imágenes recuerdan mucho a un día de pleno verano con personas bañándose en el mar, tomando el sol en la arena y paseando junto al mar. También el Paseo Marítimo vive una gran afluencia de gente recorriéndolo aprovechando el calor.

Los termómetros alcanzaban este mediodía los 27 grados en la ciudad y la previsión es que sigan subiendo a lo largo de la tarde. Todo en una jornada completamente diferente a las registradas durante los últimos días.

La temporada de playas arrancará oficialmente el próximo 15 de junio en A Coruña y en muchos de los municipios del área, con todos los servicios de socorrismo, salvamento y limpieza plenamente operativos.

En la ciudad, la principal novedad de este verano será la presencia permanente de dos socorristas en la zona de baño de O Parrote, un espacio cada vez más utilizado por los coruñeses durante los meses de calor.