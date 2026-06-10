El barrio de Xuxán, en A Coruña, estrena bus urbano a finales de junio: la línea 4 amplía su ruta

El barrio de Xuxán, en A Coruña, contará con autobús urbano a finales de este mes de junio. La línea 4 ampliará su ruta para dar servicio a los vecinos, así lo anunció esta tarde la alcaldesa, Inés Rey, en una reunión con la Asociación Vecinal de Xuxán.

En el encuentro también participó la Compañía de Tranvías de A Coruña, actual concesionaria del servicio, que será la encargada de ejecutar la modificación del recorrido de la línea.

La actuación permitirá que Xuxán cuente por primera vez con una conexión directa con la red de transporte público urbano. Hasta ahora, la línea 4 finalizaba su recorrido en el Barrio de las Flores, circulando por la avenida de Monelos y bordeando el entorno a través de la ronda de Camilo José Cela.

Con la modificación prevista, los autobuses de la línea 4 accederán a Xuxán por la calle A Canteira y recorrerán el barrio por sus dos principales avenidas, incorporando tres nuevas paradas que mejorarán la movilidad de los vecinos y la conexión con el resto de la ciudad.

Tres nuevas paradas

Las nuevas paradas propuestas estarán situadas en las vías principales del barrio: dos en la avenida Fresas de Eirís, una entre la calle Campo de Galán y la calle A Viña y otra en la confluencia de la avenida con la calle Milagros Rey; y otra en la avenida de Xuxán, en el cruce con la calle Ángel Gómez.

Además, la nueva ruta aprovechará dos paradas ya existentes en el viaducto que conecta las dos rotondas situadas entre la avenida de Monelos y el acceso a Xuxán, las paradas número 108 y 496, conectando con las líneas 1A y 12A.

La ampliación del recorrido no supondrá cambios en las frecuencias actuales de la línea 4, ya que el servicio se reforzará con la incorporación de un autobús adicional. De este modo, se mantendrán los tiempos de paso habituales al tiempo que se garantiza la cobertura del nuevo itinerario. El final de línea continuará situado en la parada de la ronda de Camilo José Cela frente al bloque 56, punto en el que actualmente ya se realiza la regulación del servicio.

Durante la reunión, la alcaldesa destacó que esta actuación responde a una demanda histórica de los vecinos y supone un paso más en la integración de Xuxán en la red de servicios públicos de la ciudad. La nueva conexión permitirá mejorar los desplazamientos diarios de los residentes y facilitar el acceso a los distintos equipamientos, centros educativos y zonas comerciales de A Coruña mediante un transporte público más próximo, eficiente y sostenible.