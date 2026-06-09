Los bomberos de A Coruña intervienen en un incendio forestal en San Pedro de Visma

Los Bomberos de A Coruña se han desplazado este martes por la tarde al barrio de San Pedro de Visma de A Coruña alertados por un incendio forestal.

El fuego se produjo sobre las 16:30 horas y, según las primeras informaciones del 112, se habría producido en el interior de una casa abandonada en la calle Río.

En su extinción ya trabajan los Bomberos de A Coruña, además se han desplazado agentes de la Policía Local.