Reabre el conflictivo after de Matogrande, en A Coruña, tras ser precintado por incumplir la normativa

Eran las 9 de la mañana de este lunes y, a las puertas del Ginger, la fiesta todavía no había terminado para algunos. Un mes llevaba cerrado este after de Matogrande por incumplir la normativa municipal. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo hasta que han reunido de nuevo los requisitos necesarios para volver a levantar la verja.

El local llevaba precintado desde el pasado 4 de mayo después de que la Policía Local tuviera que intervenir al incumplir su propietario la orden de cierre.

Según fuentes municipales, las órdenes de cierre no suelen ser definitivas. Estos pueden ser temporales y estar vinculados al cumplimiento de la normativa. En este sentido, se entiende que para abrir de nuevo han tenido que demostrar que cumplen con todos aquellos requisitos que motivaron el cierre: aforo, horario y ruido.

Aun así, esta misma mañana seguían abiertos hacia las 9:00 horas. Su actividad lleva provocando quebraderos de cabeza a los vecinos prácticamente desde que abrió. Y es que hasta los taxistas dejaron de pasar por allí para evitar conflictos con los clientes a la hora de subirlos a sus vehículos.

Registros y policías heridos

Además, en varias ocasiones, la Policía Local y la Nacional tuvieron que intervenir por reyertas que sucedieron a las puertas del local. Coincidiendo con ello, pocos días después se llevó a cabo un registro policial en el que incautaron considerables cantidades de droga a los clientes del establecimiento, como hachís y cocaína. Incluso cuatro agentes de la Policía Local resultaron heridos durante un operativo en este mismo after.

Ahora, con su reapertura, se espera que los dueños cumplan con la normativa que motivó el cierre. Y, en el barrio, así lo esperan.