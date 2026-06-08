Muere una persona en A Coruña tras un incendio declarado de madrugada en su vivienda

La vivienda de la calle Río de Quintas donde se declaró el incendio permanecía precintada este lunes Quincemil

Una mujer falleció en la madrugada de este lunes en el incendio de una vivienda situada en la calle Río de Quintas, en A Coruña.

Según la información facilitada por los Bomberos de A Coruña, el aviso se recibió a la 1:33 horas después de que un vecino alertase de la salida de abundante humo negro desde un bajo del edificio, concretamente una vivienda ubicada en el portal número 12 de las viviendas de Santa Bárbara.

Hasta el lugar se desplazó una dotación formada por tres vehículos y nueve efectivos. A su llegada, los bomberos observaron que las ventanas del inmueble presentaban las persianas parcialmente derretidas y colgando hacia el exterior como consecuencia del calor generado por el fuego.

Los efectivos accedieron al interior de la vivienda a través de una de las ventanas, entrando directamente en la zona del salón. Allí localizaron el cuerpo de una mujer a unos tres o cuatro metros de distancia. Según indicaron, la víctima presentaba síntomas compatibles con asfixia por inhalación de humo y quemaduras.

Posteriormente, los bomberos procedieron a abrir la puerta principal del inmueble para facilitar el acceso tanto de los servicios sanitarios como de los agentes de la Policía.

Las primeras informaciones apuntan a que el origen del incendio pudo estar en el salón de la vivienda. El fuego afectó a un sillón individual, una pequeña mesa auxiliar y parte de un sofá de dos o tres plazas, junto al que se encontraba la víctima cuando fue localizada.

Una vez extinguido el incendio, los efectivos realizaron labores de ventilación en el piso para restablecer las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad en el interior de la vivienda.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el fuego están siendo investigadas.