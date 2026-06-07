Varios delfines hacen amistad en Sada (A Coruña): "Son los mismos de siempre"

Los delfines han vuelto a convertirse este domingo en protagonistas de las aguas coruñesas. Dani Bouzas, vecino de A Coruña y apasionado del mar, se encontró una vez más con una pequeña manada de cetáceos mientras navegaba con su embarcación frente a la costa de Sada.

Sin embargo, la escena no le sorprendió. Según explica a este medio, se trata de una visita bastante habitual en la zona. "Son los mismos de siempre", asegura. "Deben ser cinco o seis", añade. Su perro, tal y como se puede ver en el vídeo, ya está acostumbrado a ellos. Aunque algún ladrido les cae.

Lejos de huir de las embarcaciones, los delfines se mostraron confiados durante la mañana, saltando y moviéndose a tan solo unos metros del barco. Para Bouzas, que conoce bien la zona, el motivo está claro: "Están comiendo jurelitos y sardinas".

"Salen todas las mañanas", comenta, restando excepcionalidad al encuentro de este domingo, que considera una visita rutinaria de una manada ya conocida por quienes pasan tiempo en el mar.

El espíritu de Manoliño

La presencia de delfines en la costa coruñesa no es una novedad. Es el caso de Manoliño, el conocido delfín que hace años se convirtió en todo un fenómeno en la zona de Ferrol al acercarse con frecuencia a las playas y compartir baño con los bañistas, dejando imágenes que dieron la vuelta a Galicia.

Mientras tanto, la pequeña manada que frecuenta las aguas de Sada continúa ofreciendo un espectáculo casi diario para quienes tienen la suerte de cruzarse con ella mar adentro.