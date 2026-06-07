Los parques de Bens, Oza y Novo Mesoiro, en A Coruña, contarán con pérgolas cubiertas este verano

A las puertas de la temporada estival, el Ayuntamiento de A Coruña ultima el plan de actuaciones que permitirá habilitar nuevos espacios de sombra, con pérgolas cubiertas, en los parques de Bens y Oza, donde está previsto instalar este tipo de estructuras en puntos estratégicos más expuestos a la luz solar y situados cerca de equipamientos públicos.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, contextualizó esta medida, “especialmente necesaria para que, durante los meses de verano, todas las personas que transitan por estos espacios o los utilizan dispongan de áreas de ocio más protegidas y frescas frente al incremento de las temperaturas”.

En el caso del parque de Bens —que esta semana celebró el 25.º aniversario de su apertura—, las nuevas pérgolas se instalarán junto al parque infantil de Blanca Quiroga, una superficie al aire libre que carece actualmente de zonas de sombra. Por ello, aprovechando la intervención, el Ayuntamiento también plantará nuevos ejemplares de arbolado en el perímetro de la plaza.

Esta hoja de ruta tendrá continuidad en la parte alta del parque de Oza. Concretamente, en la plaza peatonal existente entre el Camino do Corgo y la calle Montes, donde también hay una pequeña zona de juegos infantiles que carece de espacios de sombra.

Allí, además de las pérgolas, se plantarán nuevos árboles frutales que contribuirán a reverdecer la plaza y mejorar las condiciones ambientales del entorno.

Novo Mesoiro también sumará pérgolas

El tipo de pérgola que se habilitará en los parques de Bens y Oza también será visible en el parque infantil de la calle Ancares, en el barrio de Novo Mesoiro, un recinto orientado al sur y muy expuesto a la luz solar.

Allí, además de la instalación de los refugios —con un modelo similar al ya existente en el parque infantil de Xuxán—, también se plantarán nuevos árboles y se reverdecerá el entorno de la zona de juegos.

Noemí Díaz hizo hincapié en la importancia de estas actuaciones "que, a pequeña escala, permiten mejorar las condiciones ambientales de la ciudad en un contexto global de cambio climático, mitigando el efecto ‘isla de calor’ en el paisaje urbano y, además, creando espacios más agradables y acogedores para la ciudadanía".

Sumando las tres actuaciones en Bens, Oza y Novo Mesoiro, el Ayuntamiento realizará una inversión de cerca de 150.000 euros.