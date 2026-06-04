Miguel Lorenzo y las funcionarias denunciantes comparten abogado en el caso con Inés Rey

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha confirmado que acudirá personalmente al acto de conciliación previsto para el 29 de junio, en el marco del conflicto abierto con la alcaldesa, Inés Rey, por sus declaraciones sobre la gestión de licencias urbanísticas.

Lorenzo ha subrayado además que el letrado que le asesora en este procedimiento es el mismo que representa a varias de las funcionarias vinculadas al expediente administrativo objeto de controversia, un detalle que ha destacado en su intervención pública.

El dirigente popular sostiene que se ratificará íntegramente en todo lo dicho hasta ahora y que no modificará “ni una coma” de sus afirmaciones, que se refieren a presuntas irregularidades en la tramitación de determinadas licencias en el área de Urbanismo.

"Me ratificaré en todo lo dicho"

Lorenzo defiende que su actuación responde a su responsabilidad como cargo público y asegura que la información que trasladó ya había sido objeto de debate previo en distintos ámbitos, incluyendo referencias sindicales y en el propio pleno municipal.

Según su versión, tras sus declaraciones recibió una llamada de la alcaldesa que considera inadecuada y sostiene que su intención es mantener su posición durante todo el procedimiento, incluso si este deriva en una querella formal.

El líder del PP local afirma que el proceso de conciliación será el primer paso de una vía judicial en la que, de continuar adelante, deberían comparecer distintas personas implicadas para esclarecer los hechos.