Tráfico lento a primera hora en los accesos a A Coruña por las pruebas de acceso a la universidad

Nervios y emoción son los sentimientos que desde hoy y hasta el jueves 4 acompañarán a muchos jóvenes del área de A Coruña. No es para menos, pues se enfrentan a la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Desde primera hora el tráfico está circulando con lentitud en la mayoría de accesos a los campus de Elviña y de A Zapateira. Las pruebas arrancarán a las 09:00 horas en toda Galicia.

De los 3.800 estudiantes que se examinarán en los campus de A Coruña y Ferrol de la Universidade da Coruña, 2.855 lo harán en las distintas facultades y escuelas repartidas por la ciudad herculina. Según informan fuentes de la Policía Local, a eso de las 08:10 de la mañana el tráfico empezaba a circular con lentitud en dirección entrada a la ciudad, especialmente en la salida del Puente de Pasaje y Alfonso Molina.

La primera jornada comenzará a las 9:00 horas con la presentación del alumnado, y a las 10:00 horas tendrá lugar el examen de Lengua Castellana y Literatura II, que se prolongará hasta las 11:30 horas. Posteriormente, Historia de España o Historia de la Filosofía de 12:00 a 13:30 horas.

Por la tarde, los exámenes arrancarán a las 16:00 horas, con materias como Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos, hasta las 17:30 horas. Después del descanso, de 18:00 a 19:30 horas será el turno de Dibujo Técnico II, las segundas lenguas extranjeras (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués) y Historia de la Música y de la Danza.