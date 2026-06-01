Los surfistas de A Coruña celebran el cambio de la normativa: "A ver si podemos surfear tranquilos"

Los surfistas coruñeses celebran la actualización de la normativa de actividades acuáticas que permitirá salir al mar con las tablas incluso en situaciones de alerta naranja por temporal costero. La medida llega después de una petición impulsada por las federaciones de disciplinas como la vela, el remo o el piragüismo, pero sobre todo gracias a la presión de los surfistas.

Estos últimos llegaron incluso a convocar una concentración de protesta para reclamar un nuevo protocolo que les permitiera practicar su deporte durante los episodios de aviso meteorológico.

Todo ello se produjo después de una serie de sanciones impuestas a surfistas en la playa del Orzán, en A Coruña, en jornadas en las que estaba prohibido el acceso a los arenales debido al temporal costero. Ante esta situación, los deportistas defendieron siempre que son precisamente esos días los mejores para la práctica del surf.

Al ser la Policía Local la encargada de imponer las multas, la alcaldesa anunció en los días posteriores a la protesta que solo estudiaría una flexibilización de la normativa si esta contaba con el visto bueno de la Xunta. Finalmente, así ha sucedido.

Pablo Montero, uno de los surfistas sancionados por entrar al agua durante una alerta naranja y uno de los impulsores de la protesta celebrada el pasado febrero, asegura que no ha dejado de recibir mensajes de felicitación tras la aprobación de la nueva regulación. El Consello de la Xunta dio luz verde este lunes a una actualización de la normativa sobre actividades náuticas y acuáticas federadas en situaciones de alerta meteorológica.

Una de las principales novedades es la flexibilización de los criterios para la práctica del surf durante las alertas naranjas por temporal costero. Según lo aprobado, los surfistas podrán acceder al mar siempre que las olas no superen los cuatro metros de altura y el viento no exceda los 47 nudos.

"Yo la multa ya la pagué y no voy a volver atrás. Pero espero que ahora el Concello siga los mismos pasos", señala Montero.

Cambio ordenanza del Concello

El surfista sostiene que "A Coruña es la única ciudad en la que no permiten surfear en días de alerta". En este sentido, recuerda que la normativa municipal continúa prohibiendo la práctica de deportes acuáticos cuando existe una alerta por temporal costero. Por lo que ahora falta que el Concello también modifique la ordenanza.

Pese al avance, desde el colectivo prefieren ser prudentes hasta conocer el texto definitivo de la actualización. Consideran que algunos de los criterios fijados por la Xunta pueden generar dudas, especialmente en lo relativo a la medición de la altura de las olas, que sitúa en cuatro metros la altura máxima de las olas. "Depende de dónde se mida", apuntan.

Montero insiste en que la reivindicación de los surfistas siempre ha sido sencilla: "Queremos estar tranquilos y poder practicar nuestro deporte". Además, defiende que la actividad cuenta con un historial de seguridad muy positivo. "No se ha dado ni un solo accidente con surfistas en los últimos años. De hecho, hemos salvado vidas de bañistas en el agua. No entendemos por qué se retrocedió de esta manera ni por qué apareció tanta normativa de repente. Pero se agradece que ahora se vuelvan a dar pasos hacia delante", concluye.