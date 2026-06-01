Regresa a A Coruña un gran mercado textil con degustaciones gratuitas y sorteo de spa este fin de semana

El próximo sábado 6 y domingo 7 de junio, el Cine París de A Coruña acoge una nueva edición de Mood Market Summer Edition, un evento que se consolida como una de las propuestas creativas y experienciales de referencia en la ciudad.

Durante dos jornadas completas, en horario de 11:00 a 22:00 horas, el público podrá disfrutar de un mercado cuidadosamente seleccionado que reúne marcas independientes, diseño emergente, propuestas gastronómicas y experiencias de bienestar en un entorno cultural único en pleno centro de la ciudad.

Gastronomía local y sorteos

En esta edición, Mood Market contará con la participación gastronómica de Lieu Coruña, uno de los restaurantes que más interés está generando actualmente en la ciudad por su propuesta de cocina fusión contemporánea, donde conviven influencias latinoamericanas, asiáticas y mediterráneas con producto local gallego.

Durante ambos días del evento, el público podrá disfrutar de un tasting gratuito, acercando la experiencia del restaurante al formato market y reforzando la idea de la gastronomía como parte del recorrido cultural del evento.

Como novedad en esta edición, Mood Market incorpora también una experiencia vinculada al bienestar y el autocuidado con el sorteo de una experiencia en el spa Auga de Maio Spa, un centro de reciente apertura en la ciudad que se ha posicionado rápidamente como una de las nuevas referencias en tratamientos, relajación y experiencia sensorial en Galicia.

Mood Market continúa así su crecimiento como plataforma de encuentro entre marcas, público y ciudad, apostando por un formato que combina consumo consciente, experiencia y cultura contemporánea. Más allá del mercado, el proyecto se ha consolidado como un espacio donde se activa comunidad, se impulsa el emprendimiento creativo y se generan nuevas formas de entender el ocio urbano en A Coruña.