El PP critica que el gobierno de A Coruña dejó en 2025 sin ejecutar 108,5 millones en los barrios

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, ha denunciado este lunes que el Gobierno local dejó sin ejecutar 108,5 millones de euros de los fondos destinados a los barrios en 2025. "Es la peor gestión económica de la historia de la ciudad", ha afirmado. Además, criticó que se hayan destinado cerca de 60 millones de euros a contratos de mantenimiento "cuya ejecución no controla", a la vista, según sostuvo, del estado de abandono que presentan numerosos barrios de la ciudad.

El portavoz popular señaló que han tenido acceso a la liquidación completa de 2025 que "refleja unos datos muy preocupantes para la ciudad". Según indicó, desde que Gobierna la alcaldesa dejó sin ejecutar un total de 400 millones de euros en los barrios de la ciudad.

En relación con las inversiones previstas para 2025, Lorenzo explicó que el informe refleja un elevado nivel de inejecución presupuestaria. Así, de los 28,45 millones de euros consignados para proyectos complejos y equipamientos, quedaron sin ejecutar 19,8 millones, lo que supone el 70 % del total. Entre estas partidas figura una dotación de 9 millones de euros asignada al área dirigida por el concelleiro José Manuel Lage Tuñas, de la que, según el portavoz popular, no se ejecutó ninguna cantidad.

Asimismo, de los 21,7 millones de euros destinados a obras de urbanización en calles, quedaron sin ejecutar 13,7 millones, el 63 %. Lorenzo destacó que la partida de 10 millones de euros prevista para el Plan de Barrios tampoco llegó a ejecutarse en su totalidad: "Las partidas de inejecución son escandalosas, superan el 90%".

También, insistió en que otras cuentan con un "triste récord de 0% de ejecución", como las actuaciones de movilidad (1,33 millones de euros) y de alumbrado público (450 mil euros).

"El Plan de Barrios de Inés Rey es un Plan Fake" insistió Miguel Lorenzo. "Yo le diría a la alcaldesa que tiene que visitar los barrios y ver lo que me denuncian los vecinos: que están sucios, llenos de baches, con aceras rotas, con contenedores desbordados, con jardines descuidados", añadió.

Por otro lado, el popular también quiso denunciar que en 2025, la alcaldesa pagó "del dinero de todos los coruñeses" la cantidad de 60 millones de euros a empresas de mantenimiento de zonas verdes (7,41 millones de euros), recogida de basura (15,5 millones de euros sin contrato), tratamiento de basura (7,07 millones de euros sin contrato), contenedores (3,46 millones), limpieza (15,73 millones) y aceras y pavimentos (9,1 millones).

Por otro lado, el portavoz popular denunció que, durante 2025, el Gobierno local destinó cerca de 60 millones de euros a distintos contratos de mantenimiento de servicios urbanos. En concreto, cifró en 7,41 millones de euros el gasto en conservación de zonas verdes; 15,5 millones en recogida de residuos, un servicio que aseguró se presta sin contrato; 7,07 millones en tratamiento de basura, también sin contrato; 3,46 millones en contenedores; 15,73 millones en limpieza viaria; y 9,1 millones en mantenimiento de aceras y pavimentos.

En este sentido, Lorenzo sostuvo que una familia media de tres miembros aporta, a través de sus impuestos, unos 720 euros anuales para sufragar estos servicios de mantenimiento y que la ciudad se encuentra con nulo mantenimiento. "No solo se trata de adjudicar contratos, hay que hacer más; se trata de hacer control y seguimiento de su ejecución, pero ha renunciado a ello y solo hace control y seguimiento de propaganda y fotos", criticó.