Oleiros (A Coruña) retira ocho piezas de una fachada en Santa Cruz tras un riesgo de desprendimiento

Una intervención conjunta de los bomberos y la Policía Local de Oleiros permitió este lunes eliminar el riesgo provocado por el desprendimiento de varios elementos de una fachada en Santa Cruz. El incidente se produjo en un inmueble situado en la avenida Concepción Arenal, donde una pieza de revestimiento cayó desde la altura de un primer piso sin causar daños personales.

A la llegada de los efectivos de emergencia, la zona ya se encontraba asegurada y delimitada por la Policía Local, que estableció un perímetro de seguridad para impedir el paso de peatones por el área afectada. Posteriormente, los bomberos desplegaron un vehículo de trabajo en altura para inspeccionar el estado del revestimiento exterior del edificio.

Durante la revisión, los equipos retiraron un total de ocho piezas que presentaban riesgo de desprendimiento, evitando así que pudieran caer sobre la acera. La actuación permitió reducir de forma significativa el peligro existente en el entorno inmediato del inmueble.

Pese a ello, la zona permanecerá balizada de manera preventiva hasta que se lleven a cabo las reparaciones necesarias en la fachada. Además, se ha requerido a la propiedad del edificio para que ejecute las obras oportunas con la mayor rapidez posible.

La alerta se recibió a las 09:32 horas y la intervención concluyó alrededor de las 11:30. En el operativo participaron efectivos del servicio de bomberos de Oleiros y agentes de la Policía Local.