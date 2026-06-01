Muere una persona en Abegondo (A Coruña) en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados

Un vecino del municipio coruñés de Ordes de 40 años ha fallecido en la pasada noche en Abegondo tras ser víctima de una colisión frontal con otro vehículo.

El accidente se produjo en la AC-223, en Vizoño, hacia las 22:30 horas de este domingo, cuando ambos coches chocaron frontalmente. El vehículo que conducía la víctima se salió de la vía y quedó volcado, por lo que los bomberos de Ordes tuvieron que proceder a su liberación.

Hasta el lugar también se desplazaron Urxencias Sanitarias, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. La persona que conducía el otro vehículo también necesitó asistencia sanitaria, pero presentaba heridas leves.