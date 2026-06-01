El edificio en ruinas de San Nicolás, en A Coruña, se demolerá de manera "inminente"

Desde el viernes pasado parte de la calle de San Nicolás se encuentra cortada. El motivo es el riesgo de derrumbe del edificio ubicado en el número 34, que está en ruinas. Este lunes, los propietarios se han comprometido a llevar a cabo la demolición de manera "inminente" y a asumir los costes del realojo de las personas afectadas.

Así lo han confirmado en una reunión mantenida esta mañana con personal del Concello.

Los propietarios asumirán así los trabajos de demolición que tendrán lugar en un breve periodo de tiempo. Debido a esta situación, tres vecinos de esta calle tuvieron que ser realojados.

El tramo que se encuentra afectado por el corte va desde la estrecha calle de San Andrés hasta Cordonería. Aquí, un par de negocios no han podido abrir en los últimos días y los colindantes también se están viendo afectados.

Los vecinos de la zona denunciaban la semana pasada el mal estado de este edificio, una constante desde hace unos 20 años y que se encuentra incluido en el Plan de Ruinas municipal.

Iván González, residente de esta calle, indica que en su inmueble tienen grietas y que también viven de cerca problemas de salubridad por la presencia de un palomar y ratas. Además, por precaución desde que el viernes pasado se cayó parte del tejado, los vecinos no han podido abrir las ventanas por el amianto.