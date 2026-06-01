Un camión de la basura se incendia en A Coruña y afecta a 9 coches aparcados

Camión de la basura explota en la avenida de Salvador de Madariaga. Bombeiros da Coruña

Durante la madrugada de este lunes, un camión de recogida de residuos urbanos fue engullido por las llamas en el barrio de Elviña, que afectó a los coches que estaban aparcados en sus inmediaciones.

Los hechos se produjeron pocos minutos antes de las 03:00 horas en la avenida de Salvador de Madariaga, junto a la calle Miguel Hernández, llamando la atención de los vecinos de la zona.

Debido a la virulencia de las llamas, también se vieron afectados otros 9 vehículos que estaban ahí aparcados. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni víctimas mortales. Solo se produjeron daños materiales.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del equipo de bomberos de A Coruña.