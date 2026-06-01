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Un camión de la basura se incendia en A Coruña y afecta a 9 coches aparcados
El siniestro no causó víctimas mortales ni heridos
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Durante la madrugada de este lunes, un camión de recogida de residuos urbanos fue engullido por las llamas en el barrio de Elviña, que afectó a los coches que estaban aparcados en sus inmediaciones.
Los hechos se produjeron pocos minutos antes de las 03:00 horas en la avenida de Salvador de Madariaga, junto a la calle Miguel Hernández, llamando la atención de los vecinos de la zona.
Debido a la virulencia de las llamas, también se vieron afectados otros 9 vehículos que estaban ahí aparcados. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni víctimas mortales. Solo se produjeron daños materiales.
Hasta el lugar se desplazaron profesionales del equipo de bomberos de A Coruña.