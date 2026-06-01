El BNG critica que el gobierno de A Coruña no se ha implicado en la creación del área metropolitana

El grupo municipal del BNG instará al gobierno local en el próximo pleno municipal a que se implique en la creación del área metropolitana. Avia Veira, portavoz del grupo y candidata a la alcaldía, recordó este lunes que el asunto formaba parte del acuerdo de investidura de 2023 y que también se incluyó en los acuerdos para sacar adelante los presupuestos de los años 2024 y 2026.

"Nestes sete anos, desde o BNG vemos que este asunto é abandonado pola alcaldesa e polo goberno municipal. Presumiron de boas relacións institucionais coa Xunta e de acordos con Oleiros ou Arteixo e o PSOE tamén está no goberno de Culleredo, pero non avanzaron absolutamente nada", lamentó.

Para los nacionalistas, la creación de esta área metropolitana es "un asunto fundamental para a cidadanía".

Como principales beneficios, Veira apuntó al transporte: "Poderíanse unificar prezos e ter un billete ou tarxeta única. Sabemos que a da Xunta se pode usar no concello da Coruña pero poderíamos gañar unificando o billete e os transbordos e mellorando as conexións con polígonos, hospitais, a Universidad, o porto ou o aeroporto".

De esta forma, la portavoz del BNG considera que se podrían disminuir los atascos y mejorar la movilidad mediante una mejor planificación de los aparcamientos disuasorios o con la creación de zonas bici conectadas. "Son cuestións que se traducen en menos tempo perdido no coche e máis tempo para as persoas", añadió.

El ámbito urbanístico fue otro de los que mencionó como clave en la creación de un área metropolitana coruñesa.

"Permitiría repartir mellor o crecemento residencial, reservar máis solo para vivenda protexida e coordinar servizos na construción de novos barrios", señaló citando como ejemplos Novo Mesoiro o Monte Mero.

En cuanto a los servicios, Veira ve necesario que la recogida y el tratamiento de la basura así como el abastecimiento de agua se coordinen entre los municipios de la comarca de A Coruña para una gestión "máis eficiente e máis sostible ambiental e económicamente" y que facilite la obtención de fondos europeos.

En este plan, debido a sus dimensiones y recursos, la ciudad de A Coruña debe ser la que lidere la creación de esta área metropolitana.

"Cando sexa alcaldesa vou liderar este proceso. Desde o BNG levamos defendendo isto moito tempo", concluyó.