Arde un cúmulo de colillas en el rótulo de un bar de A Coruña: fumó delante de los bomberos

Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir en la tarde de este lunes por un pequeño incendio registrado en un elemento urbano, en concreto un cartel luminoso de un bar, situado en la calle Jerónimo Vázquez Franco. El aviso se produjo después de que comenzara a salir humo de la parte superior del rótulo del establecimiento ubicado a unos cuatro metros de altura.

A su llegada, los efectivos comprobaron que el origen del fuego era un conjunto de colillas acumuladas que estaban ardiendo en la parte superior del cartel. Para acceder a la zona fue necesario utilizar un camión autoescalera, desde cuya cesta los bomberos retiraron los restos que estaban provocando la combustión.

Durante la intervención se produjo una situación llamativa. Según recoge el parte de actuación, una mujer salió por una ventana próxima al lugar donde trabajaban los efectivos y comenzó a fumar mientras los bomberos se encontraban en la autoescalera. Tras ser advertida, la mujer arrojó la ceniza y la colilla en el mismo punto del que acababan de retirar los restos que estaban ardiendo.

Ante esta situación, los bomberos solicitaron la presencia de la Policía Local, que procedió a identificar a la mujer, aparentemente de edad avanzada, con el fin de tramitar el correspondiente informe y la tasa asociada a la actuación.