El acusado de matar a Yoel Quispe en A Coruña alega que actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas

Juicio por la muerte de Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña M DYLAN

La imagen se repite desde hace casi dos años. Una madre sosteniendo una pancarta con el rostro de su hijo y una petición sencilla, pero cargada de dolor: justicia. Este lunes, a las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña, familiares y allegados de Yoel Quispe volvieron a reunirse para reclamar respuestas en el inicio del juicio por la muerte del joven de 22 años, fallecido tras recibir una puñalada durante una pelea en la madrugada de Nochebuena de 2023.

Mientras en el interior del edificio se desarrollaba durante más de cuatro horas la complicada selección del Tribunal del Jurado, en el exterior los familiares aguardaban con camisetas y pancartas en las que podía leerse un mismo mensaje: "Justicia para Yoel".

Una portavoz de la familia leyó un manifiesto en el que expresó el deseo de que el proceso judicial permita esclarecer definitivamente lo ocurrido aquella madrugada y determinar las responsabilidades de todos los implicados.

Porque casi dos años después de los hechos, siguen existiendo dos relatos enfrentados sobre lo que ocurrió en la confluencia de Juan Flórez y Sinfónica de Galicia cuando comenzaba el 24 de diciembre de 2023.

Homicidio, asesinato o una reacción bajo los efectos del alcohol y las drogas

Tras constituirse el jurado popular, Fiscalía, acusaciones particulares y defensas expusieron sus respectivas posiciones.

El Ministerio Público considera que el principal acusado, el único que permanece en prisión preventiva, cometió un delito de homicidio al asestar la puñalada mortal a Yoel. Según sostiene en su escrito, actuó de forma consciente y voluntaria, por lo que solicita una pena de 14 años de cárcel.

Sin embargo, para los padres de la víctima los hechos son más graves. Tanto la acusación ejercida por la madre como la del padre sostienen que existió intención de matar y defienden que los tres acusados sentados en el banquillo deben responder por un delito de asesinato, aunque con distintos grados de participación.

La acusación considera que el joven encarcelado fue el autor material de la puñalada, mientras que otro de los procesados habría facilitado el arma blanca utilizada en la agresión. Respecto al tercero, también le atribuyen una participación relevante en los hechos.

Las peticiones de pena reflejan esas diferencias. El abogado de la madre solicita 25 años de prisión para los dos principales acusados y 15 para el tercero como cómplice. La representación legal del padre coincide en las dos primeras penas, aunque reduce la petición para el tercer acusado a tres años de cárcel como encubridor.

El autor defiende que actuó en estado de "ira"

Frente a estas tesis, según informa Europa Press, las defensas reclaman la absolución. El abogado del joven que reconoció haber asestado la puñalada sostiene que actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas y en un estado de "ira y obcecación". Como alternativa, plantea que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con resultado de muerte imprudente, con una petición de apenas un año de prisión.

Los otros dos acusados niegan cualquier participación en los hechos y sostienen que no existe prueba suficiente que acredite su implicación.

Una muerte que conmocionó a la ciudad

La muerte de Yoel Quispe generó una enorme conmoción en A Coruña. El joven falleció horas después de resultar herido durante una reyerta ocurrida a primera hora de la mañana del 24 de diciembre de 2023.

Por estos mismos hechos, dos jóvenes que participaron en la agresión previa fueron juzgados hace apenas unas semanas. Ambos reconocieron haber golpeado a la víctima con puñetazos y patadas y aceptaron una condena de nueve meses de prisión por un delito de lesiones. Estos están llamados a declarar como testigos en los próximos días durante el juicio.

Dos semanas para buscar respuestas

La vista oral continuará este martes con las exposiciones iniciales de los abogados ante el jurado popular. Durante los próximos días declararán testigos, agentes policiales y peritos que intentarán reconstruir con detalle lo ocurrido aquella madrugada.

El 12 de junio está prevista la presentación de los informes finales y la posibilidad de que los acusados ejerzan su derecho a la última palabra. Tres días después, el 15 de junio, el jurado recibirá el objeto del veredicto para comenzar sus deliberaciones.

Será entonces cuando la familia de Yoel, que lleva más de un año y medio reclamando justicia, conozca si la Justicia comparte su versión de los hechos o la de las defensas. Mientras tanto, su mensaje continúa siendo el mismo que este lunes se leía en las puertas de la Audiencia: "Justicia para Yoel".