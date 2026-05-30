A partir del lunes será necesario pagar la zona ORA junto a las playas de Oleiros (A Coruña)

Desde el próximo lunes, 1 de junio, aparcar en las zonas habilitadas junto a las playas de Oleiros tendrá un coste. El Concello activará la próxima semana la zona ORA en los aparcamientos de Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz, Naval, Mera y Canabal.

La zona ORA estará activa todo el verano, hasta el 15 de septiembre, de lunes a domingo de 12:00 a 20:00 horas.

La tarifa parte de 0,70 euros la hora hasta los 5,50 euros para todo el día. Los tramos intermedios son de 1,50 euros las dos horas, 2,50 euros las tres horas o 3,50 euros cuatro horas.

Desde el Concello recuerdan que la ORA anima a reducir el uso del vehículo privado, agilizando el aparcamiento en las zonas de playa con más afluencia, especialmente los fines de semana o cuando llega el buen tiempo.

El gobierno local destaca también la necesidad de esta medida en un municipio turístico con escasez de suelo para aparcamiento y aumento del parque automovilístico.

El parquímetro se podrá pagar mediante tarjeta o teléfono móvil, además de la aplicación Easypark. El Concello también recuerda que no es necesario colocar el resguardo del ticket en el parabrisas debido a la identificación por matrícula.