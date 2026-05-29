Susana Pérez, expescadera, reparte un premio de la ONCE en la Lonja de A Coruña: "Es gente que conozco de toda la vida"

La suerte pasó este jueves por la Lonja del Puerto de A Coruña. El sorteo de 'Mi día' de la ONCE dejó un premio de 3.000 euros en un boleto vendido por Susana Pérez Mariño desde su punto de venta situado en la avenida Linares Rivas.

La noticia le produjo una alegría especial. No solo por haber repartido un premio, sino también por el vínculo que mantiene con muchos de sus clientes habituales.

"Estoy encantada. Creo que estoy yo más contenta que al que le tocó el premio", asegura entre risas. "Y es normal que me ponga así, porque al final es gente que conozco de toda la vida".

Aunque reconoce que no se trata de una cantidad especialmente elevada, para ella lo importante es quién recibe el premio. "Me da ilusión dárselo a quien se lo doy", explica.

Este es ya el tercer premio de 'Mi día' que entrega Susana a lo largo de sus casi tres años como trabajadora de la ONCE. El primero lo vendió en la cervecería Estrella de Galicia, en Cuatro Caminos, y los dos últimos en la lonja.

Su relación con la lonja va mucho más allá de su actual trabajo. Antes de incorporarse a la ONCE trabajó allí como pescadera, por lo que mantiene un fuerte vínculo con el sector y con quienes siguen desarrollando su actividad en el puerto coruñés.

"Un premio gordo lo querría dar ahí, a mis ex compañeros", afirma.

Sorteos diarios y donaciones a personas ciegas

Susana forma parte de la red de vendedores de la ONCE, una organización que destina sus ingresos a programas sociales dirigidos principalmente a personas ciegas o con discapacidad visual grave. Ella asegura sentirse plenamente identificada con la labor que realiza cada día.

"La ONCE se porta muy bien conmigo, tienen mucha paciencia y a mí me encanta mi trabajo porque vendo ilusión. La verdad es que es algo que me cambió mucho la vida".

El sorteo de 'Mi día' es una modalidad en la que los participantes eligen una fecha entre las 36.525 posibles comprendidas en un periodo de cien años. Cada apuesta incorpora además un Número de la Suerte asignado automáticamente y el sorteo se celebra todos los días.