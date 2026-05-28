A Coruña abre una nueva pista multideporte en la Urbanización Breogán dentro del Plan de Barrios

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, supervisó este jueves las mejoras ejecutadas en el entorno de la Urbanización Breogán al amparo del Plan de Barrios 2025-2027, acompañada por la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

Entre las actuaciones destaca la construcción y apertura de una nueva pista multideporte en la rúa Antonio Casares Rodríguez, una instalación que quedará abierta desde este mismo jueves para el uso de los vecinos y vecinas del barrio.

"Venimos a supervisar las distintas actuaciones que llevamos a cabo en este entorno. Son dos: la construcción y apertura de esta nueva pista multideporte en la Urbanización Breogán, para que todos los jóvenes de esta zona puedan practicar deporte, y también la construcción de la red separativa de pluviales entre Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal", explicó la regidora.

La nueva instalación deportiva es la primera de carácter público de este tipo y está concebida como un espacio intergeneracional para el deporte y el ocio al aire libre. La pista permitirá practicar fútbol, baloncesto y voleibol y cuenta además con un sistema perimetral de seguridad, red de protección para evitar la salida de balones y sistema de iluminación.

Las obras fueron ejecutadas por la empresa Citanias y supusieron una inversión de 270.000 euros. Según señaló Inés Rey, los trabajos presentaron cierta complejidad debido a las características del terreno. "Había roca y el terreno era complicado, pero el resultado es muy positivo", afirmó.

La alcaldesa destacó además que esta actuación forma parte de la primera fase del Plan de Barrios, que también incluyó instalaciones similares en A Silva y Os Rosales. "Queremos seguir extendiendo este tipo de instalaciones a todos los barrios porque las políticas de promoción de una vida saludable y de ocio saludable tienen que llegar a toda la ciudad", indicó.

Otras actuaciones de mejora

En paralelo a la nueva pista, el Concello ejecutó mejoras en la red de saneamiento mediante la construcción de una red separativa de pluviales para mejorar la recogida de aguas en origen. Esta actuación está cofinanciada por la Deputación da Coruña.

Además, el Gobierno local acaba de finalizar una nueva acera en Feáns que conecta el núcleo poblacional con el cementerio, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal en la zona. "Antes la gente iba caminando por el arcén, con el riesgo que suponía", recordó Rey.

Las actuaciones ejecutadas en estos entornos superan los 700.000 euros de inversión y forman parte del Plan de Barrios 2025-2027, un programa municipal que moviliza 125 millones de euros. Según avanzó la alcaldesa, ya están comprometidos alrededor de 71 millones, lo que representa cerca del 60% del total previsto.

"Continuaremos ejecutando todas esas actuaciones que se recogen después de escuchar, visitar y tener contacto permanente con los vecinos de todos los barrios de la ciudad", concluyó.