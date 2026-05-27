Localizan un cadáver flotando en el puerto de Oza de A Coruña, cerca de la playa

El cuerpo sin vida de un hombre de 60 años ha sido localizado a última hora de la mañana de este miércoles en las inmediaciones del puerto de Oza, en A Coruña, concretamente en la zona comprendida entre la playa y el puerto de pesca.

Según ha informado el 112 Galicia, fue en torno a las 11:40 horas cuando recibió la llamada de un particular que informaba de la presencia de un cuerpo flotando en el agua.

De inmediato, se avisó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a los Bomberos de A Coruña, a Protección Civil y a los agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil.

Según informan fuentes policiales, fue una embarcación de Salvamento Marítimo la que sacó al hombre del agua e intentó reanimarle, aunque sin poder hacer nada por salvarle la vida.

El hombre no presentaba indicios de violencia por lo que se estima que el hombre se ahogó cuando nadaba por la zona.