A Coruña alcanzará el pico de calor este miércoles con máximas de 30 ºC y un índice de rayos UV "muy alto"

La playa de Riazor, en A Coruña, un día de verano Quincemil

Este miércoles será una jornada muy calurosa en A Coruña, con valores de 30 ºC a la sombra y un índice rayos UV "muy alto". Así lo anticipa la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este 27 de mayo.

La ciudad herculina afronta los últimos días del mes de mayo con un ambiente puramente veraniego. Tras un inicio de semana marcado por las tormentas, este miércoles se prevén cielos poco nubosos o despejados, ocasionalmente con nubes y claros.

Máximas de 30 ºC y cielos poco nubosos o despejados

Los termómetros subirán todavía más este 27 de mayo hasta los 30 ºC en A Coruña, dejando una jornada más propia del mes de julio y perfecta para disfrutar de la playa.

La ciudad alcanzará así el pico de calor de este episodio, que comenzó la semana pasada, con temperaturas elevadas para esta época del año, aunque no llegará a considerarse una ola de calor al no cumplirse los criterios establecidos para ello.

A primera hora del día, el termómetro situado en la Plaza de Pontevedra ya marcaba 19 ºC, una temperatura que irá en aumento hasta alcanzar previsiblemente los 30 ºC durante las horas centrales de la jornada.

🌡️ Episodio de temperaturas extraordinariamente altas para mayo.



➡️ Ya se han dado valores habituales en julio en el conjunto del país; pero con el ascenso térmico que se espera a partir del miércoles el calor será propio de la canícula, el período más cálido del año.



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Según la previsión de la Aemet, la humedad relativa máxima alcanzará el 90%, mientras que el índice de rayos UV será "muy alto", lo que implica un elevado riesgo de sufrir quemaduras por exposición solar sin la protección adecuada.

En los días de mucho calor, se aconseja beber más líquido de lo habitual sin esperar a tener sed y priorizar el consumo de verduras y frutas. Además, se recomienda bajar las persianas y de cerrar las ventanas, abriéndolas por la noche para ventilar.

Bajan las temperaturas a partir de mañana

Sin embargo, el intenso calor podría tener las horas contadas, ya que a partir de mañana jueves, 28 de mayo, se espera un descenso generalizado de las temperaturas máximas, con una caída de hasta 8 ºC de un día para otro.

De esta forma, la Aemet prevé que las máximas se sitúen en torno a los 22 ºC y se mantengan estables durante el resto de la semana. Además, volverán a aparecer nubes en el cielo, aunque el índice de rayos UV continuará siendo muy alto.

Por su parte, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) también apunta a la posibilidad de nieblas nocturnas tanto el jueves como el viernes.