Un incendio en la plaza de Pontevedra de A Coruña moviliza a los bomberos

Esta tarde un dispositivo con dos camiones y un furgón de bomberos y coches de la Policía Local y de la Nacional llamó la atención en la plaza de Pontevedra. Aquí, en el número 10, se declaró un pequeño incendio por una sartén olvidada al fuego.

Aunque el humo se podía ver desde la calle, finalmente el incendio quedó en un susto sin más daños que los materiales en el propio piso afectado. El suceso tuvo lugar en el edificio conocido como "El Pilar" y que cuenta con 11 pisos.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso sobre las 17:50 horas y, minutos después, llegaban al lugar los bomberos y los agentes de policía sin la necesidad de que se desplazase ninguna ambulancia de Urxencias Sanitarias.

Tampoco fue necesario evacuar a nadie del inmueble, si bien algunos curiosos vieron de cerca el dispositivo que obligó a cortar momentáneamente la calle desde el propio portal y hasta la altura de la Lotería y también parte del carril izquierdo de circulación que entra desde Francisco Mariño hacia la propia plaza.

Pasadas las 18:30 horas la Policía Local volvía a restablecer el tráfico con normalidad.