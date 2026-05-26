Continúan los robos en coches aparcados en A Coruña: "Se llevaron herramientas de unos 2.000 euros"

Vecinos del barrio de O Castrillón, en A Coruña, continúan denunciando robos en vehículos estacionados en la calle. El pasado sábado, 23 de mayo, la furgoneta de una empresa de construcción aparcada en la calle Antonio Ríos apareció con las ventanillas rotas y numerosas herramientas desaparecidas de su interior.

El propietario, un obrero —que prefiere mantener su identidad en el anonimato— dedicado a labores de construcción, relata a Quincemil que asaltaron el vehículo entre las 06:00 y las 07:45 del pasado sábado y que se llevaron maquinaria de obra que utiliza en su día a día para trabajar: "Rompieron el cristal, se metieron dentro de la furgoneta y se llevaron todas las herramientas". Asimismo, el vecino puntualiza que no se trataban de herramientas pequeñas: "Eran grandes como martillos, picadores y radiales. Todas juntas tenían perfectamente un valor de 2.000 euros".

El afectado confirma que ese mismo sábado interpuso una denuncia en la Policía Nacional y que, por el momento, todavía no se ha cogido al culpable: "Ese mismo día la policía me dijo que cerca de allí también habían robado en otra furgoneta, de la misma manera, y que también habían puesto la denuncia".

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para encontrar al responsable de estos dos hurtos en la zona.

Precisamente, en este mismo barrio, el pasado 3 de mayo la Policía Nacional detuvo al autor de nueve robos con fuerza en vehículo cometidos en A Coruña. La detención se produjo de madrugada cuando los agentes pillaron al hombre in fraganti mientras robaba un vehículo estacionado en la calle Javier López López. Éste intentó huir a la carrera, aunque fue interceptado por los policías a escasos metros.