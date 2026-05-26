El Concello de A Coruña anuncia el programa 'Barrio a barrio': un calendario de actuaciones mes a mes

Obras en el barrio del Agra del Orzán en A Coruña Concello da Coruña

El Concello de A Coruña presentó este martes el nuevo programa municipal 'Barrio a barrio', una iniciativa con la que el Gobierno local busca consolidar un nuevo modelo de mantenimiento urbano basado en actuaciones integrales y planificadas "metro a metro y calle a calle". Así lo explicaron la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Infraestruturas, Noemí Díaz, durante la presentación del proyecto.

El plan arrancó como experiencia piloto en el barrio del Agra do Orzán, donde se llevaron a cabo 176 actuaciones en apenas dos meses. Según destacó Rey, "el modelo funciona" y permite "mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno municipal" mediante una planificación anual que facilita intervenir de forma progresiva en los distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa apuesta por desarrollar actuaciones simultáneas sobre diferentes elementos del espacio público para mejorar de manera conjunta el estado de los barrios. Entre los trabajos previstos se incluyen la renovación y reparación de aceras, la sustitución de baldosas deterioradas, la reparación de fuentes públicas, el repintado de señalización vial y el refuerzo de la limpieza viaria.

Además, el programa incorpora la participación ciudadana a través de las aportaciones de las asociaciones vecinales y de las incidencias recogidas mediante el servicio municipal Iris.

Tras la actuación en el Agra do Orzán, el Concello extenderá el plan a Peruleiro, Riazor y el Paseo das Pontes, donde están previstas alrededor de 120 actuaciones. Posteriormente, el programa llegará a Monte Alto, con unas 160 intervenciones programadas. Y así pasando por todas las zonas mes a mes.

La previsión municipal contempla que los equipos trabajen de manera escalonada durante los próximos meses, aunque el Concello aseguró que seguirá actuando en otros puntos de la ciudad en caso de surgir emergencias o incidencias urgentes.

El objetivo final del programa, según explicó la concejala, es "poner en valor el espacio público" y consolidar un modelo de mantenimiento urbano más ágil, coordinado y cercano a las necesidades reales de cada barrio.