Un cocodrilo sorprende este martes a los bañistas de la playa de Riazor, en A Coruña

A plena luz del día y con decenas de bañistas tomando el sol a su alrededor. Así ha aparecido este martes, 26 de mayo, un cocodrilo gigante en la playa de Riazor.

El reptil ya "se torra" al sol como un coruñés más desde este mediodía. Se trata de una figura de arena elaborada con gran detalle que decora durante esta jornada de calor el arenal coruñés y que no ha tardado en captar todas las miradas.

Lo cierto es que la escultura está tan bien conseguida que llama la atención tanto de los bañistas como de las personas que pasean por el Paseo Marítimo, muchos de los cuales se detienen para fotografiarla y contemplar de cerca el impresionante trabajo realizado sobre la arena. Además, algunos de ellos se animan a dejar algunas monedas para su autor.