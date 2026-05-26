Un accidente con heridos en Agrela provoca retenciones en plena hora punta en A Coruña

Un accidente con heridos a primera hora de la mañana en Agrela dejó importantes retenciones en la entrada y salida del polígono, en plena hora punta de este lunes. Se trató de una colisión entre un turismo y una furgoneta en la calle Severo Ochoa.

El siniestro ocurrió a las 7:40 horas y ambos conductores tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios debido a la aparatosidad del accidente.

Los vehículos procedentes de la tercera ronda tuvieron que ser desviados por calles colindantes, ya que ambos coches quedaron obstaculizando la vía en dirección a la rotonda del polígono.