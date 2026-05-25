La tormenta vuelve a A Coruña tras una jornada de altas temperaturas

Minutos después de que los jugadores del Deportivo se despidiesen de la afición congregada en la plaza de María Pita, en A Coruña, tras el ascenso a Primera División, comenzaron a escucharse los primeros truenos y a caer las primeras gotas. La ciudad se mete de lleno en una nueva jornada de tormenta, como la ocurrida ayer durante el partido.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde el mediodía la alerta amarilla por tormentas, que permanecerá vigente hasta las 23.59 horas.

La lluvia llegó puntual tras la finalización del acto de celebración de los jugadores del Dépor con la afición en la plaza de María Pita. No fueron pocos los aficionados sorprendidos por la intensidad del agua que empezó a caer cada vez con más fuerza, dejando imágenes de personas corriendo a resguardarse en soportales y cafeterías.

A Coruña afronta así una nueva semana marcada por el calor. La dorsal anticiclónica que impulsa aire cálido desde el norte de África está dejando un lunes especialmente caluroso en la ciudad, donde se esperan máximas de hasta 30 grados.

Las temperaturas han ido descendiendo suavemente a medida que avanzaba la tarde. Además, también hizo acto de presencia la niebla en varios puntos del litoral coruñés, como las playas de Riazor y Orzán.