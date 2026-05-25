Retiran cientos de kilos de algas de la plataforma flotante del Parrote en A Coruña

Tres buzos trabajan en la retirada de algas acumuladas en la plataforma flotante del Parrote

La plataforma flotante del Parrote, en A Coruña, acoge este lunes una singular recogida de algas. Desde primera hora de la mañana, tres buzos participan en las labores de retirada de distintas especies que crecieron de forma natural en este espacio situado junto al puerto coruñés.

La actuación comenzó alrededor de las 9:30 horas y contó también con la presencia del empresario gallego Antonio Muiños, especializado en la recolección y transformación de algas, quien explicó el origen de este fenómeno y las posibilidades de aprovechamiento del producto recogido.

"Al cerrarlo y hacer que las aguas estén más tranquilas, las algas encontraron aquí un espacio cómodo para crecer", señaló Muiños. Según explicó, la ausencia de oleaje favoreció la creación de un entorno ideal para especies como la lechuga de mar o la sacorriza.

El empresario destacó que, más que una limpieza, se trata de una auténtica recogida de algas. "Aquí se han generado las condiciones idóneas de cultivo en un medio natural", apuntó.

Hasta 400 kilos de algas

Durante la jornada está previsto retirar entre 300 y 400 kilos de algas, principalmente lechuga de mar, una especie muy utilizada en alimentación.

Muiños explicó que todo el producto recogido pasa primero controles sanitarios y de trazabilidad. Si supera los análisis, se destina a consumo alimentario; en caso contrario, se reutiliza con fines agrícolas. "Las algas cada vez se cultivan más en todo el mundo y Galicia es un auténtico paraíso para ellas por las rías y la situación geográfica que tenemos", destacó.

Las algas recogidas serán trasladadas posteriormente a las instalaciones de Porto Muiños, en Cerceda, tras pasar por el puerto de Oza.

Un cultivo natural junto al puerto coruñés

El empresario quiso además poner en valor el papel medioambiental de las algas, asegurando que ayudan a absorber nutrientes y contribuyen a mejorar la calidad del agua. "Bañarse en una zona con algas es sinónimo de aguas limpias y de calidad", afirmó.

Muiños recordó también que las algas forman parte de la base del ecosistema marino y están presentes de manera indirecta en gran parte de los productos del mar que se consumen habitualmente. "Todo empieza en las algas y las microalgas. No habría marisco ni pescado tal y como lo conocemos sin ellas", concluyó.

La previsión es continuar haciendo seguimiento de la zona durante los próximos meses para comprobar la evolución del crecimiento de estas especies y valorar nuevas recogidas en verano.