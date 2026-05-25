Padres de un colegio de A Coruña denuncian presuntas agresiones por parte de una profesora

Varios padres de alumnos de primero de Primaria del CEIP Concepción Arenal acudieron este lunes al centro para recoger a sus hijos antes de la clase de Educación Física. Así han decidido actuar cada vez que a los pequeños les toque clase con la profesora que imparte esta asignatura. Los lunes y los jueves.

Todo comenzó el pasado lunes, cuando uno de los alumnos llegó a casa quejándose de un dolor. Su madre decidió llevarlo al hospital y fue entonces cuando, según relata, el pequeño le contó que la profesora "le había dado un bofetón" y "le había tirado de la oreja".

"No era la primera vez", asegura la madre, que no tardó en ponerse en contacto con el centro. Al ver que no la creían, optó por interponer una denuncia ante la Policía Nacional e informar al resto de padres.

La mujer comentó lo ocurrido a través de un grupo de WhatsApp del cole. Algunas familias decidieron preguntarles a sus hijos si habían visto algo. "Yo solo le pregunté qué tal en Educación Física y entonces me lo contó", explica otra madre.

Según relatan a este medio varios padres y madres de alumnos, "no se trata de un caso aislado". Niños de ambos grupos en los que da clase la profesora -1º A y B de Primaria- manifestaron no haber sido víctimas, pero si testigos de otro tipo de agresiones: "Dicen que los zarandea, que les pega bofetones, que les tira de las orejas, los agarra fuerte del brazo y les llama tontos".

Ante esta situación fuentes de la Xunta consultadas por este medio aseguran que "la dirección del centro realizó las actuaciones pertinentes para comprobar la veracidad de las acusaciones". Además, explican que posteriormente "se trasladó la situación a la Inspección Educativa y en el día de hoy se iniciaron las correspondientes medidas".

Si bien, las familias critican la respuesta inicial del centro cuando trasladaron lo sucedido. "Nos dijeron que era un bulo de WhatsApp", afirman. Según explican, el director llegó incluso a acudir a una de las aulas para preguntar directamente a los niños, de entre 6 y 7 años, si la profesora les había hecho algo.

"Ella dijo que todo era mentira", asegura una de las madres. Días después conocieron un segundo caso que también acabó denunciado. Los padres aseguran que actualmente tienen constancia de al menos "cuatro niños afectados".

Dos denuncias y varios testigos

Aunque no todos los menores habrían sufrido directamente alguna agresión, varias familias decidieron este jueves recoger igualmente a sus hijos antes de la clase.

Según explica, muchos no se lo habían contado antes a sus padres "por miedo a que los castigaran". "Suele ser con los más traviesos. Mi hijo no me lo había querido decir porque pensaba que yo me iba a enfadar", relata.

En uno de los casos denunciados, la familia asegura que el pequeño fue castigado durante la clase. "Se sentó en otro sitio distinto al que le había mandado y entonces le cogió de la oreja y lo llevó para otro lado", cuenta la madre.

Por ahora constan dos denuncias, aunque las familias no descartan que puedan presentarse más en los próximos días.