A Coruña recupera los presupuestos participativos con 2,5 millones para proyectos vecinales

La alcaldesa Inés Rey durante la presentación de la nueva convocatoria de presupuestos participativos Quincemil

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este lunes una nueva edición de los presupuestos participativos, una herramienta que permitirá a los vecinos decidir de manera directa en qué invertir una parte de las cuentas municipales.

La presentación contó también con la participación del concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, y de la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa.

La iniciativa recupera un modelo participativo impulsado durante el mandato de la Marea Atlántica y que dejó de convocarse en los últimos años.

Según explicó Inés Rey, esta nueva edición llega con importantes novedades. Por primera vez, el presupuesto tendrá carácter bianual, lo que permitirá ejecutar las propuestas seleccionadas a lo largo de 2026 y 2027.

En total, se destinarán 2,5 millones de euros a financiar proyectos elegidos directamente por la ciudadanía. "Iniciamos una edición mejor pensada, más realista y recogiendo la experiencia de años anteriores para conseguir que esos proyectos puedan convertirse realmente en una realidad", señaló la alcaldesa, Inés Rey.

Cómo funcionarán los presupuestos participativos

Los vecinos podrán presentar propuestas de inversión para la ciudad o para sus barrios entre el 25 de mayo y el 19 de junio de 2026.

Las iniciativas deberán estar relacionadas con obras, equipamientos o infraestructuras de competencia municipal, desarrollarse sobre bienes de titularidad del Concello y poder ejecutarse dentro del periodo 2026-2027.

Las propuestas podrán presentarse principalmente a través de la plataforma digital nacorunacontas.coruna.gal, aunque también habrá opción presencial en los registros municipales de María Pita, Ágora y Fórum.

Posteriormente, los distintos servicios técnicos municipales evaluarán cada proyecto para comprobar que cumple los requisitos necesarios y calcular su coste económico.

Las iniciativas que superen esa fase pasarán a una votación ciudadana final que se desarrollará entre el 17 de julio y el 31 de agosto de 2026.

Reparto por barrios y proyectos para toda la ciudad

El Concello destinará el 80% del presupuesto, un total de 2 millones de euros, a propuestas vinculadas a los diez distritos de la ciudad.

El 20% restante, 500.000 euros, se reservará para proyectos de alcance general para toda A Coruña.

El reparto entre distritos combinará una cantidad fija común para todos ellos y otra proporcional a la población de cada zona con el objetivo de garantizar el equilibrio territorial.

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en A Coruña, tanto para presentar propuestas como para votar los proyectos finalistas.

"El objetivo es abrir un canal para que los coruñeses y coruñesas puedan proponer y decidir sobre ideas y proyectos que muchas veces no entran dentro de los presupuestos ordinarios", destacó Inés Rey.