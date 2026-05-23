El PP de A Coruña marca la ruta hacia las municipales con una reunión de su junta directiva local

El Partido Popular de A Coruña celebró este sábado una reunión de su junta directiva local coincidiendo con el momento en el que se cumple un año exacto para las próximas elecciones municipales. El encuentro estuvo presidido por el presidente provincial del PP, Diego Calvo, y por el portavoz municipal y candidato popular en la ciudad, Miguel Lorenzo.

Durante la cita, la formación hizo balance del trabajo desarrollado en los últimos meses y abordó las líneas estratégicas con las que el partido afronta la recta final del mandato, con el foco puesto en la organización interna y en la preparación del programa electoral.

Desde el PP coruñés se trasladó un mensaje de unidad dentro del equipo y de consolidación de una hoja de ruta común de cara a los comicios, en los que la formación aspira a reforzar su posición en el Ayuntamiento de A Coruña.

En este contexto, los populares defendieron que el objetivo del proyecto pasa por ofrecer una alternativa de gobierno municipal que, según señalaron, permita impulsar cambios en la gestión de la ciudad y mejorar su funcionamiento en distintas áreas clave.

El partido subrayó además que el trabajo de los próximos meses estará centrado en seguir construyendo su propuesta programática y en mantener el contacto con colectivos y vecinos de la ciudad para incorporar sus demandas al proyecto político con el que concurrirán a las elecciones.