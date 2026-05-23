Los bomberos de A Coruña liberan a una niña atrapada en el baño de una vivienda

Los bomberos de A Coruña intervinieron este sábado al mediodía en el rescate de una menor que había quedado atrapada en el interior del baño de una vivienda situada en la calle Cronista Pacheco, en la ciudad herculina.

Según el parte de actuación, el aviso se produjo tras el intento de la madre de acceder al interior del baño, momento en el que la manilla de la puerta se averió, impidiendo la apertura y dejando a la niña encerrada en el interior.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos, que procedió a evaluar la situación y finalmente a realizar la apertura forzada de la puerta mediante el desmontaje de la cerradura, logrando liberar a la menor.

Una vez abierta la puerta, los efectivos comprobaron que la niña se encontraba en perfecto estado y no presentaba ningún tipo de lesión, por lo que no fue necesaria asistencia sanitaria adicional.

En otro servicio registrado posteriormente en la jornada, los bomberos fueron movilizados por un incendio que, tras la comprobación del lugar, resultó ya extinguido, por lo que no fue necesaria su intervención.