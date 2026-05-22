Dos furgonetas colisionan en la AP-9 dirección A Coruña y provocan grandes retenciones en hora punta

Una colisión entre dos furgonetas registrada a primera hora de este viernes provocó importantes retenciones en la AP-9 a su paso por el municipio de Culleredo, en dirección A Coruña, coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad.

El accidente se produjo entre los kilómetros 4 y 5 de la autopista, en la zona de Vilaboa, en torno a las 8:30 horas de la mañana. Como consecuencia del choque, el tráfico sufrió fuertes complicaciones durante varios minutos, generándose largas colas en uno de los accesos principales a la ciudad herculina.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Betanzos, además de una ambulancia del servicio sanitario de emergencias. Inicialmente se solicitó asistencia médica al informarse de que uno de los implicados presentaba dolor tras la colisión. Sin embargo, posteriormente se confirmó que las lesiones eran de carácter leve.

Los bomberos finalmente no tuvieron que intervenir, ya que ninguna persona quedó atrapada en el interior de los vehículos implicados.

Las labores de asistencia y regulación del tráfico permitieron restablecer progresivamente la circulación en la zona, aunque las retenciones se dejaron notar durante buena parte de la mañana.