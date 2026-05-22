La Audiencia de A Coruña condena "por temeridad" a un divorciado por recurrir la pensión

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha impuesto las costas procesales "por temeridad" a un hombre que recurrió una sentencia de divorcio con la intención de evitar el pago de una pensión compensatoria de 1.200 euros mensuales a su exmujer.

El tribunal confirmó la obligación de seguir abonando esa cuantía al considerar acreditado el desequilibrio económico de la mujer tras el divorcio, así como su delicada situación personal y sanitaria.

Según recoge la sentencia, la demandante tiene 58 años, escasa formación, problemas de salud y carece actualmente de ingresos económicos, después de haber dedicado más de 40 años de matrimonio "con reforzada atención a la familia" y a los dos hijos en común.

La sala considera además que el recurso presentado por el exmarido "solo puede calificarse como temerario", motivo por el que acordó imponerle las costas procesales.

Situación de gran vulnerabilidad y riesgo

Las magistradas hacen referencia en la resolución a un acuerdo previo alcanzado por la pareja para regular temporalmente las cargas familiares antes del divorcio, homologado judicialmente en Suiza.

Ese acuerdo se firmó, según la Audiencia, después de que el abandono del marido dejase a la mujer "en una situación de gran vulnerabilidad y riesgo en Suiza".

La sentencia destaca que el hijo de ambos tuvo que socorrer a su madre, que se encontraba "enferma y carente de trabajo y dinero", afrontando incluso "un grave riesgo de precariedad".

La sala subraya además que la mujer "no tenía capacidad de reacción" en ese momento y necesitó ayuda de su hijo "al carecer de cualquier ingreso con el que satisfacer sus necesidades más acuciantes, como lo era su salud".

La Audiencia aprecia ocultación de datos económicos

La resolución también reprocha al recurrente una "actitud especialmente desconsiderada" durante la separación.

Según recoge la sentencia, el hombre dejó a su exmujer "en una situación de extrema necesidad por desposeerla de cualquier cantidad dineraria", hasta el punto de impedirle acudir al médico.

A ello se suma, según la Audiencia Provincial, una "evidente ocultación de datos económicos por parte del actor".

La sentencia todavía no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.