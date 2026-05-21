Los campings de Miño (A Coruña) arrancarán temporada con normalidad pese a la incertidumbre por la carretera

Los campings de la zona iniciarán la temporada de verano el próximo 15 de junio con total normalidad en su planificación, pese a la incertidumbre generada por la situación de la carretera Miño-Perbes, afectada por un desprendimiento del que los establecimientos aseguran no tener información clara sobre su evolución.

Los responsables consultados explican que, a día de hoy, no han recibido comunicación oficial detallada sobre el alcance del problema ni sobre posibles plazos de actuación, lo que genera dudas de cara a la llegada de visitantes en los meses de mayor actividad.

"De momento no está nada claro cómo va a quedar esto. No tenemos información de cómo se va a resolver lo del desprendimiento ni de cuánto tiempo puede durar", señalan desde uno de los campings afectados por la zona de influencia del acceso.

Apertura fijada para el 15 de junio

Pese a este contexto, el sector mantiene su hoja de ruta sin cambios. La apertura de la campaña se mantiene fijada para el 15 de junio, con el funcionamiento habitual de reservas y estancias tanto de corta duración como de temporada completa.

"Abrimos el 15 de junio con normalidad", confirman desde otro de los establecimientos, que insiste en que la operativa interna está ya lista para recibir a los primeros clientes del verano.

El sistema de reservas se mantiene sin variaciones respecto a años anteriores, con solicitudes por internet o teléfono y organización previa de parcelas en el caso de estancias prolongadas.

"No hay más información, vamos con lo previsto"

La principal preocupación entre los responsables no es la apertura en sí, sino la falta de datos sobre el estado de la carretera Miño-Perbes, un acceso clave para parte del flujo de visitantes durante el verano.

"No hay más información. Nadie nos ha comunicado nada concreto, así que vamos a seguir con lo previsto y con normalidad", explican, aunque reconocen que la situación genera cierta incertidumbre en la planificación.

Aun así, los campings insisten en que el arranque de la temporada no se verá alterado y que el objetivo es trabajar con normalidad desde el primer día, confiando en que la situación de la vía pueda resolverse sin impacto relevante en la campaña.

Verano como periodo clave

El sector afronta, como cada año, la llegada del verano como el principal momento de actividad económica, con el 15 de junio marcado como punto de inicio de la temporada alta.

"El verano es la época fuerte, así que abrimos y a funcionar con normalidad", resumen desde otro de los negocios, que confía en que la campaña se desarrolle sin incidencias pese a las dudas actuales.