Oleiros (A Coruña) denuncia con carteles el "abandono" de la Xunta a las carreteras autonómicas

El municipio de Oleiros, en A Coruña, ha vuelto a utilizar paneles informativos para denunciar situaciones relacionadas con el Concello. En esta ocasión, los mensajes señalan a la Xunta por el estado de las carreteras autonómicas.

En las últimas horas, la avenida Isaac Díaz Pardo, que conecta Coruxo y Os Regos, dependiente de la Xunta ha aparecido un cartel con el mensaje: "Perigo!!! Estrada da Xunta sen beirarrúas". Además, añade: "O Goberno da Xunta marxina a Oleiros".

Este martes, el Concello indicaba, a través de nota de prensa, que la vía necesita urgentemente la construcción de aceras continuas y accesibles. "Los arcenes existentes fueron creados por el Concello. La única actuación realizada por la Xunta consistió en cubrir las cunetas de un tramo, tras un accidente de tráfico de un familiar de un representante del Partido Popular", denunciaban.

Asimismo, el Gobierno local asegura que en los próximos días se instalarán más carteles en otras vías autonómcias. "Al igual que la avenida Isaac Díaz Pardo, otros importantes tramos de las carreteras principales de Oleiros de titularidad autonómica no disponen de aceras ni carril bici. Las aceras y andenes existentes fueron construidos directamente por el Concello, que asumió las obras ante la necesidad de mejorar la seguridad vial y facilitar la movilidad peatonal y ciclista", indican.

De esta manera, el Concello de Oleiros inicia una campaña contra la "política caciquil y partidista" que, denuncian, practica la Xunta realizando "obras públicas en los municipios en los que el Partido Popular ocupa la alcaldía" y no otros partidos polítixcos. "Poniendo en riesgo la seguridad y la integridad física de millones de conductores y peatones, como ducede en las carerteras autonómicas de Oleiros, que son las principales vías del municipio", indican.

Un municipio "reivindicativo"

No es la primera acción reivindicativa impulsada por el Gobierno local encabezado por Ángel García Seoane. Hace algunos meses, los paneles digitales del Concello mostraron una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a otra de Adolf Hitler y el texto “mismas bestias asesinas!!!”.

Además, desde hace semanas también exhiben imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su rostro sobre el cuerpo de un jabalí y el lema “ábrese a veda”, en referencia al periodo de caza del animal.