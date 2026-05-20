Un joven rescata a una persona del agua en la playa de Orzán, en A Coruña, tras pedir auxilio

Una persona fue rescatada esta tarde en la playa de Orzán, en A Coruña, a la altura de Gasthof, por parte de un joven, según relataron testigos presenciales, mientras estaba pidiendo auxilio.

El aviso se produjo sobre las 19:00 horas, cuando una llamada alertó al 112 Galicia de que había una persona en apuros dentro del agua. Mientras se activaba el protocolo de emergencias y se informaba de forma paralela a Salvamento, una segunda comunicación confirmó que varias personas que se encontraban en la zona ya habían conseguido auxiliarla y sacarla hasta la orilla.

Hoxe os areais da cidade están cheos.



Un inconsciente pide auxilio e ten que sacalo un rapaz dos que está na praia.



Cinco minutos despóis ven a poli local



Non tería sentido ter socorrista todo o ano en praias como esta? @silcerino @EloyTP @concell pic.twitter.com/7IoECueBB0 — Lucas Andión (@bugyou) May 20, 2026

Según la información trasladada en ese momento, la víctima ya estaba fuera del agua cuando llegaron las primeras indicaciones de los servicios de emergencias. Los alertantes indicaron además que la persona se encontraba consciente y fuera de peligro, lo que permitió rebajar la gravedad inicial del aviso.

La intervención espontánea de esta persona evitó consecuencias mayores y el incidente quedó finalmente en un gran susto gracias a la rapidez con la que actuaron los presentes y a la coordinación entre los testigos y el servicio de emergencias.

Sin servicio de socorrismo

Las playas no tienen servicio de socorrismo hasta el 15 de junio, momento en el que se iniciará de forma oficial la campaña de verano de las playas. A pesar de ello, el día ha empujado a muchos herculinos a acudir a los arenales urbanos, debido a las temperaturas.