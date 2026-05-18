Segunda noche de robos en A Coruña: asaltan un bar de Os Mallos de madrugada

Segunda noche consecutiva de robos en Os Mallos, a la misma hora de la madrugada y con un ladrón vestido prácticamente igual. Apenas un día después de que un hombre se colara en un taxi de la ciudad y se llevase las pertenencias del conductor, las cámaras de seguridad de un bar de A Coruña grababan a otro individuo, también oculto bajo una capucha, llevándose la caja registradora del local.

Ocurrió en el bar Venus, situado en la calle Ramón Menéndez Pidal del barrio de Os Mallos, en torno a las 5:30 horas de la madrugada de este domingo a lunes. Así lo cuenta Stefany Cáceres, dueña del negocio, que está convencida de que se trata de la misma persona que aparece en las imágenes del robo al taxista.

"Lo vimos por las cámaras y parece el mismo", asegura la hostelera. Stefany se despertó de madrugada al escuchar el estruendo del cristal de la fachada. "Vivo justo encima y escuché el ruido", relata. El ladrón hizo un agujero en el escaparate y accedió al interior por ahí. Apenas estuvo dentro dos minutos.

Según cuenta Stefany a este medio, el hombre se llevó unos 700 euros de la caja registradora. Aunque avisó rápidamente a la policía, no hubo tiempo para localizar al sospechoso, que huyó tras destrozar el cristal del local. A la mañana siguiente, agentes acudieron a la zona para tomar huellas y la investigación continúa abierta.

En las imágenes de seguridad se puede ver a un hombre con capucha y una chaqueta muy similar a la que aparece en el vídeo del robo en el taxi publicado por Quincemil esta misma mañana. Aunque entre ambos sucesos hay 24 horas de diferencia, los dos se produjeron entre las 5:00 y las 5:30 horas de la madrugada.

Además, esta denuncia se suma a otras interpuestas por taxistas de A Coruña, que alertan de un aumento de robos en garajes de la zona de Os Mallos y también de Vioño. Todos los casos apuntan al mismo entorno de la ciudad herculina, donde además se han registrado roturas de ventanillas en vehículos estacionados.