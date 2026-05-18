La Policía Local de A Coruña precinta un bajo en Juan Flórez por operar sin licencia

Local precintado en el 125 de Juan Flórez, en A Coruña Quincemil

La Policía Local intervino el pasado martes 12 de mayo en un bajo situado a la altura del número 125 de la calle Juan Flórez. Se trata del establecimiento London Doner Kebab que, según fuentes municipales, fue precintado por carecer de licencia de actividad.

En la pegatina visible en la verja del local figura que la intervención se llevó a cabo alrededor de las 17:12 horas. Asimismo, las mismas fuentes confirman que el establecimiento operaba sin la correspondiente licencia y que intentó transmitir el negocio junto con el permiso. Sin embargo, se le comunicó que, para poder hacerlo, debía disponer previamente de dicha autorización.

Aunque la razón del cierre se debe a la ausencia de licencia, el local también contaba con quejas por ruidos y olores.

Vecinos de la zona indican a Quincemil que, pese a permanecer abierto, el local apenas registraba actividad y era poco habitual ver entrar a clientes para consumir comida o a repartidores realizando recogidas.

Precintan otro local en la Marina

La semana pasada, agentes de la Policía Local también precintaron el local Bow9 en la avenida de la Marina.

En este caso, fuentes municipales indican que el cierre se debe a una sanción de tres meses por ruido y, apuntan, que el local ha vuelto a solicitar una nueva licencia.