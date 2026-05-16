Fallece un motorista en Sada (A Coruña) tras chocar con una furgoneta

Un motorista ha fallecido este sábado por la mañana en el municipio coruñés de Sada tras impactar contra una furgoneta. Así lo confirman fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro tuvo lugar sobre las 12:10 horas en la carretera DP-0812, en el kilómetro 1, a la altura del lugar de la parroquia de Samoedo.

Fuentes del 112 confirman que fue un familiar del conductor de la furgoneta quien alertó a la central de emergencia de que se había producido el accidente. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local, de los Bomberos de Betanzos y del personal de mantenimiento de la vía.