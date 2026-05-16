Avanzan las obras de la escalinata de Santa Lucía, en A Coruña, con nuevas actuaciones

El Concello da Coruña da un paso más en su plan de renovación de los centros cívicos municipales. Ahora, con nuevas actuaciones sobre la escalinata de Santa Lucía, que permitirán adaptar y mejorar las instalaciones del espacio vecinal y los bajos colindantes en esta parte de la avenida Fernández Latorre, en el barrio de Cuatro Caminos.

Los trabajos, ya en marcha, contemplan un amplio abanico de intervenciones entre la escalera y el centro cívico, con el objetivo de impermeabilizar la estructura para evitar filtraciones de agua y renovar sus cubiertas y acabados de fachada manteniendo la imagen original del conjunto, un aspecto fundamental que, tal y como se subraya en la memoria técnica del proyecto, es clave al tratarse de un bien catalogado.

Además, también se aprovechará la intervención para renovar la instalación eléctrica y los cuadros generales de las dependencias municipales que hay bajo la escalinata, donde también se prevé restaurar las carpinterías exteriores.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, hizo hincapié en la importancia de esta medida "para mejorar el confort del centro cívico vecinal, un equipamiento público de proximidad que es vital en el día a día del barrio, fundamental para promover la integración, la cohesión social y la convivencia ciudadana".

Canosa contextualizó esta actuación, que forma parte de un plan más amplio con el que el Gobierno local busca poner en valor los centros cívicos de los barrios y adaptar las instalaciones conforme a sus necesidades actuales.

La primera fase de esta hoja de ruta incluye los centros cívicos de Labañou, San Diego, Os Rosales, O Castrillón y el espacio vecinal de la escalinata de Santa Lucía. En este último caso, las obras se programaron para esta fase del año con el objetivo de no interferir en el desarrollo de la programación sociocultural del recinto.