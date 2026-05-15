El desembarco en A Coruña de los pasajeros del crucero con un brote de gastroenteritis se decidirá mañana

El crucero Ambition, afectado por un brote de norovirus, atracará este sábado en A Coruña. Aquí los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque para su inspección rutinaria y análisis de situación y posteriormente tomarán la decisión sobre si los pasajeros podrán o no desembarcar.

En estos momentos, solo 30 personas de un total de 1.750 que viajan a bordo están contagiadas con esta gastroenteritis común.

Desde la Delegación del Gobierno informan, tras una reunión de coordinación mantenida con la Autoridad Portuaria, el Concello, la Xunta, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros, de que se seguirán los protocolos de seguridad y salud pública establecidos.

Esta escala no estaba en los planes iniciales de navegación del crucero. El Ambition iba a atracar este sábado en Ferrol, pero finalmente no será así.

De todas formas, su entrada en aguas españolas tras haber pasado un confinamiento y unos análisis en Burdeos, está autorizada por Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria ha autorizado su atraque en el puerto al cumplir con todos los requisitos establecidos.

El crucero atracará, según lo previsto, a las 10:30 horas en el muelle de Trasatlánticos.

A su llegada, las autoridades sanitarias subirán a bordo para realizar una inspección rutinaria y un análisis de situación. Será entonces cuando se determine si los pasajeros podrán desembarcar o no.

En su anterior puerto, en Burdeos, ya se había autorizado el desembarque de los pasajeros asintomáticos tras analizar pruebas en su Hospital Universitario.

A las 20:00 horas, el crucero partirá destino Gijón, donde hará escala este domingo. A continuación, el lunes estará en el puerto de Bilbao.

Las administraciones implicadas han enviado un "mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población". Así, la evaluación será constante en los próximos días.