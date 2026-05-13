El PP de A Coruña denuncia que "la alcaldesa autorizó 33 millones en facturas con reparos en 2025"

El Grupo Municipal Popular ha denunciado este miércoles que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, "autorizó durante 2025 el pago de 33 millones de euros correspondientes a 1.549 facturas con reparo suspensivo de legalidad emitido por la intervención municipal", una cifra que, según los populares, "supone un incremento del 63% respecto al ejercicio anterior".

Desde el PP sostienen que "3,8 millones de euros de ese total corresponden a facturas irregulares del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE)" y enmarcan estos datos en lo que consideran "un deterioro progresivo de la situación económica del ayuntamiento".

Los populares vinculan esta situación con "los incumplimientos ya conocidos en materia de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, remanente y ahorro neto", circunstancias que, aseguran, "obligarán a aplicar recortes de 12 millones de euros en el presupuesto de este año" y que podrían además "comprometer la posibilidad de formalizar el préstamo de 40 millones previsto para inversiones municipales".

Desde la formación califican la gestión económica del Gobierno local como "un desastre" y aseguran que se trata de "la peor de la historia de la ciudad", una situación que, añaden, "empeora con cada nuevo dato que sale a la luz".

La evolución de esta conducta

El PP también pone el foco en la evolución de estas autorizaciones desde la llegada de Inés Rey a la Alcaldía. Según sus cifras, "en 2019 se levantaron reparos por 40 millones de euros; en 2020 fueron 34 millones; en 2021, 26,2 millones; en 2022, 31 millones; en 2023, 33,25 millones, y en 2025, otros 33 millones", lo que eleva el total acumulado entre 2019 y 2025 a "217,5 millones de euros correspondientes a 11.534 facturas irregulares".

Ante esta situación, el Grupo Popular reclama al Gobierno municipal que "licite con la máxima urgencia todos los servicios que actualmente se están prestando sin contrato", al considerar que el Ejecutivo local "obvia reiteradamente los procedimientos de contratación, pese a las advertencias emitidas desde la Intervención municipal".