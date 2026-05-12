La nueva estación intermodal transformará la movilidad en A Coruña: así cambiarán los accesos, el tráfico y los viajes

A Coruña se prepara para uno de los mayores cambios urbanísticos y de movilidad de los últimos años. La futura estación intermodal, actualmente en obras, supondrá una transformación completa no solo para quienes viajan en tren o autobús, sino también para los barrios que rodean el complejo y para el tráfico de entrada y salida de la ciudad.

El primer gran cambio será la desaparición de la actual estación de autobuses tal y como se conoce hoy. La nueva intermodal integrará en un único edificio los servicios ferroviarios y de autobús, permitiendo conectar ambos transportes en un mismo punto y reduciendo los tiempos de transbordo para los viajeros.

Mientras la Xunta, Renfe y el Ministerio de Transportes continúan ejecutando las obras interiores de la terminal —cuya finalización está prevista antes de que termine este año—, el Concello de A Coruña se ha centrado en transformar todo el entorno exterior para garantizar unos accesos más fluidos y preparados para el aumento de tráfico que traerá consigo la nueva infraestructura.

Uno de los proyectos clave acaba de entrar en funcionamiento: la nueva conexión entre la avenida de Arteixo y A Sardiñeira a través de la Agra dos Mallos. Este nuevo vial permitirá canalizar buena parte del tráfico vinculado a la intermodal y facilitará tanto la llegada de vehículos particulares como de los autobuses que accederán diariamente a la estación.

La actuación incluye una gran conexión rodada en A Sardiñeira que distribuirá el tráfico hacia la estación, Os Mallos y otros puntos de la ciudad, mejorando la fluidez de circulación y reduciendo rodeos. Además, desde la avenida de Arteixo ya existe un acceso directo hacia el área intermodal gracias a una nueva intersección semafórica diseñada específicamente tras un estudio de tráfico municipal.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó este lunes que el objetivo del nuevo vial no es solo absorber el tráfico de la futura estación, sino también mejorar la conexión entre barrios históricamente separados como Os Mallos, A Sardiñeira, Vioño y A Grela.

La urbanización del entorno también supondrá cambios importantes para peatones y ciclistas. Las obras han permitido crear más de 4.100 metros cuadrados de nuevas aceras, zonas ajardinadas y cerca de medio centenar de árboles. A ello se suman 49 plazas de aparcamiento gratuito y 1.200 nuevos metros de carril bici que conectan la avenida de Arteixo, Marineda y A Sardiñeira.

Avenida del Ferrocarril

El pasado 22 de abril el Concello de A Coruña aprobó en una reunión de la Xunta de Goberno Local las obras en la avenida do Ferrocarril, que complementan las actuaciones relativas al entorno de la nueva estación intermodal de la ciudad.

Tras la finalización de A Sardiñeira, ahora viene la remodelación de la avenida do Ferrocarril. El proyecto de urbanización entre ronda de Outeiro y General Rubín cuenta con un plan de ejecución de 10 meses e incrementa su presupuesto para el 2027 en 101.746,77 euros, actualizando el importe total del proyecto de mejora de la conectividad peatonal hasta los 1.499.994,15 euros.

Transformación de la ciudad

Las administraciones implicadas consideran que la intermodal marcará un antes y un después en la movilidad coruñesa. La integración de tren, autobús urbano, metropolitano e interurbano en un único espacio permitirá reorganizar los desplazamientos diarios y convertir este punto en una de las principales puertas de entrada a la ciudad.

Además del impacto en el transporte, el proyecto también busca revitalizar urbanísticamente toda esta zona de la ciudad, especialmente los barrios de Os Mallos y A Sardiñeira, con nuevas conexiones peatonales, mejor iluminación, más zonas verdes y una circulación más ordenada.

Con las obras avanzando tanto dentro como fuera de la estación, A Coruña encara ya la recta final de un proyecto que cambiará para siempre la manera de moverse por la ciudad.