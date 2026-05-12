Marea Atlántica cierra su sede física en A Coruña en el Agra do Orzán

Marea Atlántica, la gran sorpresa de las elecciones municipales del 2015 al lograr acceder a María Pita y hacerse con la alcaldía, ha dejado el local que usaba como sede social en la calle Alcalde Lens, en A Coruña, en el barrio del Agra do Orzán. De hecho, este emplazamiento consta en los datos de la organización en el aviso legal de su web como domicilio social, aunque el apartado de contacto redirige a un correo electrónico y a un formulario online.

La fachada del inmueble muestra un cartel de alquiler, después de que la formación dejase de hacer uso del mismo desde hace escasamente un mes.

La formación, que aún no ha anunciado su futuro de cara a los comicios del 2027, se mudó hasta este bajo comercial, de cerca de 100 metros cuadrados, tras ocupar previamente otros locales en la Plaza do Humor y en Marqués de Pontejos. Hace cuatro años no logró revalidar ningún acta de concejal, dejando la corporación con tres partidos representados tras dos legislaturas con presencia.

Entre los años 2015 y 2019 ocupó la alcaldía, desalojando al Partido Popular que ocupó previamente el bastón de mando entre 2011 y 2015. Xulio Ferreiro fue el alcalde, relevando a Carlos Negreira. Las elecciones del 2019 provocaron su salida del gobierno y la llegada a la alcaldía de Inés Rey, que revalidó en 2023.

Sin actividad en redes sociales

La última actividad de la formación en redes sociales se remonta al mes de enero, con una publicación en X, anteriormente conocida como Twitter, y Facebook, donde reseñan el nacimiento de la comisión O Castro para impulsar el funcionamiento del museo Carlos Maside, según lo definido por sus fundadores, Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane. En ese mismo mensaje enlazan a un manifiesto disponible en su web, que cuenta con un centenar de firmas.

En Instagram, su último post es del 3 de enero, condenando "la intervención militar de Trump en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro", mientras que en YouTube su último vídeo es de hace dos años, del 26 de mayo de 2023, con una recopilación de imágenes de su último candidato a la alcaldía, Xan Xove.